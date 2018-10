Nouvel habillage pour Contact FM

C’est le 22 octobre à 00h que Contact FM mettait "on air" son nouvel habillage réalisé par Brandy Jingles. La radio et le producteur belge de jingles collaborent ensemble depuis 10 ans. Un habillage élargi avec 10 nouveaux cuts CHR issus de la série "Grandhits" de Brandy qui comprend 20 cuts de base ainsi qu'une une série quasi infinie de déclinaisons.

"C’est probablement l’habillage le plus abouti que nous ayons réalisé pour Contact FM" a expliqué Tom Van der Biest le directeur artistique de Brandy. "Je suis très content et fier du nouveau package Contact FM, qui est selon moi le meilleur que Tom a produit pour vous" a, pour sa part, indiqué Diederik Decraene, le managing director de Brandy.