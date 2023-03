HS Habillage - Célébrer le retour du jingle chanté

"Si vos auditeurs chantent spontanément votre nom, vous savez que vous êtes dans le bon. Tout comme votre design sonore, bien sûr."

Il faut que le son soit unique. Différent de celui des autres animateurs, ou des autres marques. Là réside souvent la clé du succès. Il faut paraître crédible, mais avoir aussi du caractère.La recherche et les essais en studio demandent naturellement un certain temps et du budget. Mais d'un autre côté, un habillage unique et varié va aussi durer plus longtemps. Le moment où le concept commence à lasser arrive beaucoup plus tard. Vous démarrez avec un pack de base de 12 jingles et, avec une utilisation intelligente, vous pouvez facilement tenir deux ou trois ans.Il vous suffit de garder en permanence huit jingles à l'antenne, tout en laissant quatre en réserve. Et après, disons six mois, vous échangez ces quatre avec quatre autres. Avec ce changement, votre radio sonne alors un peu différemment au semestre suivant. Et ce n'est qu'après deux ans que vous pouvez éventuellement ajouter de nouveaux cuts. Beaucoup de nos partenaires travaillent ainsi, même les stations CHR.