Nouveaux rendez-vous estivaux sur Mouv'

L'émission "Les Go Sûres" sera l'occasion de découvrir le parcours d'artistes féminines, leurs influences artistiques, leur évolution créative et les thématiques sociétales abordées dans leurs projets respectifs. Des performances musicales live viendront enrichir cette expérience.

Dans "Culture DJ", tous les vendredis à 19h, les DJs français se prêteront à une heure d'entretien et reviendront aussi bien sur leurs premiers pas dans le Djing, que leurs sources d'inspiration, leur technique ou encore leur plus mémorable souvenir de scène. L'échange sera ponctué d'extraits de leurs mix emblématiques.