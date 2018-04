Nostalgie reçoit le Prix de l'Étoile 2018 de l'ACPM

Nostalgie est la radio qui a enregistré - après contrôle de I'ACPM / OJD - la plus forte progression de cumul annuel de la durée d'écoute totale au cours de I'année 2017. À ce titre le Prix de l’Étoile 2018 de l’ACPM, dans la catégorie "Radios Digitales", a été décerné la semaine dernière à Nostalgie. Nous avons reçu hier soir, le prix de l’étoile 2017 de l’ACPM lors de l’événement #DemainLaPresse La Soirée. Nous sommes très fiers que Nostalgie soit primée pour la deuxième année consécutive, pour sa plus forte progression dans la catégorie Radios Digitales" a souligné Xavier Laissus, directeur de l’antenne de Nostalgie. Les Étoiles 2018 récompensent les meilleures progressions de diffusion et d’audience one réalisées en 2017. Pour les sites, applis et audience One Global, c’est le cumul des visites annuelles.