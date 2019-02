Nostalgie programme "Génération Jacky"

“Les Enfants du Rock, “Platine 45"… on ne présente plus Jacky tant il a présenté toutes ces émissions cultes des années 80 aux côtés des plus grands artistes de sa génération. Pendant près de 10 ans, Jacky a également été l'un des présentateurs vedettes du public français en animant avec humour et talent l’émission du Club Dorothée.

Durant cette émission spéciale sur Nostalgie, Jacky prendra les commandes de la radio pour une programmation inédite : les génériques cultes, les plus tubes des années 80 et des invités exceptionnels pour le plus grand plaisir des auditeurs. Alain Chamfort, Lio et Caroline Loeb ont déjà confirmé leur présence.