Nostalgie assure le Réveillon du 31 décembre

Les auditeurs vont danser ! Nul doute que Guillaume Aubert a préparé une playlist dont il a le secret pour les dernières heures de cette année, pour les douze coup de minuit et les heures qui suivront. C'est un programme spécial "Années 80" qui sera mis en onde dès 21h sur Nostalgie. Et, à partir de minuit, Nostalgie promet de devenir "le plus grand dancefloor de France" pour accompagner les auditeurs "jusqu'au bout de la nuit'.