Norvège : hausse de l’écoute de la radio en numérique

Suite à l’arrêt de la radiodiffusion FM pour les radios nationales en décembre 2017, avec l'objectif de proposer une offre de radio plus riche aux auditeurs et de créer les conditions à la pérennisation de la radiodiffusion face à la concurrence croissante des médias numériques et des services en ligne, le niveau d’écoute de la radio a atteint des chiffres similaires à ceux de 2016.67% de la population écoute maintenant la radio quotidiennement (c’était 68% en 2016). Les auditeurs écoutent plus longtemps - en moyenne 146 minutes par jour en 2019, contre 127 minutes en 2016. 86% des auditeurs quotidiens utilisent maintenant le DAB+, contre 55% en 2016.Le rapport est téléchargeable ICI