Nikos Aliagas expose chez Christie's

Le célèbre journaliste franco-grec qui a fait ses débuts sur RFI, Euronews puis sur France 2 avant de rejoindre TF1 et Europe 1, a une véritable passion pour la photographie depuis sa plus tendre enfance. Parallèlement à ses activités audiovisuelles, Nikos Aliagas se consacre à la photographie dont l’un des thèmes principaux est l’épreuve du temps (titre de son livre publié aux Editions La Martinière). Photographe au regard bienveillant, Nikos capture essentiellement des visages, des mains ou encore des paysages marqués par le temps qui passe. Le choix de Nikos Aliagas pour le noir et blanc lui donne la possibilité de jouer avec les contrastes d’ombre et de lumière, permettant ainsi au spectateur de percer un peu plus le mystère qui émane de ses sujets.

L'exposition "Kalos Kagathos" est visible jusqu' au vendredi 16 mars de 10h à 18h et la vente de charité, ce mercredi 13 mars à 20h.

chez Christie’s (9 avenue Matignon, 75008 Paris).