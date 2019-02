Nicolas Curien : diversité et solidité financière pour le DAB+ métropolitain

Alors que 24 radios doivent être sélectionnées sur deux multiplex métropolitains d’ici fin février et que Radio France doit toujours faire connaître sa décision, Nicolas Curien a rappelé que les critères de diversité de l’offre et de solidité financière seraient retenus pour la sélection des opérateurs privés, et ce conformément à la loi.

Malgré le surplus de candidatures, le membre du CSA a souligné qu’avec les allotissements étendus, une grande partie des candidats devraient au final trouver leur compte sur le numérique terrestre dans un contexte de pénurie de la ressource analogique. Avec un seuil de 20% de population couverte observé fin 2018, les nouveaux récepteurs radio devront enfin être obligatoirement compatibles en réception DAB+ d’ici 1 an.