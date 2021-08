Nicolas Anelka, nouveau consultant sur RMC

Le vainqueur de l’UEFA Champions League avec le Real Madrid (2000) et le vainqueur de l’Euro 2000 avec l’Équipe de France devient la nouvelle tête d’affiche de RMC Sport. Dès le 14 septembre, il rejoint l’équipe de l’émission "Champions Zone" composée de Jean-Baptiste Boursier et les deux talents révélés par RMC Sport : les consultants Federico Balzaretti et Johan Djourou. De la Ligue 1 à la Premier League, en passant par la Liga et la Serie A, Nicolas Anelka (42 ans) s’est forgé une grande expertise dans les plus grands clubs de football européens. Chaque mardi et mercredi d’UEFA Champions League, les passionnés de football auront l’occasion d’accéder aux analyses de l’ancien attaquant du PSG, du Real Madrid, de Chelsea, d’Arsenal, de Liverpool, de Manchester City ou encore de Juventus.