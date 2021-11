NiceTunesRadio.com verse tous ses bénéfices aux enfants malades

Déjà, le 12 février 2019, un an après sa fondation, la radio a ainsi remis un premier chèque de 2 000 euros à la fondation. Depuis, elle lui a versé plusieurs autres chèques du même montant.

Philippe Noyer, le fondateur, a plusieurs ambitions pour nicetunesradio.com. Il souhaite continuer à développer son public et toucher de nouveaux auditeurs au niveau mondial. Il recherche par ailleurs des nouveaux donateurs et des annonceurs publicitaires, ce qui lui permettrait de poursuivre son action en faveur des enfants malades. Pour ce faire, il compte organiser en 2022, 2023 et les années suivantes des concerts caritatifs avec des groupes et musiciens de renommés internationales avec qui il entretient des relations. La somme de 2 € à 5 € par billet sera redistribuée à la Fondation Lenval.