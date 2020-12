NextRadioTV : Alain Weill doute du futur succès du DAB+

"La radio DAB a été lancée avec plus ou moins de succès dans un certain nombre de pays. Dans des pays où il n'y avait pas de radios nationales ou l'offre radiophonique n'était pas très importante. En France, c'est très différent, il y a beaucoup de radios nationales. C'est la FM qui a amené l'offre élargie de programmes comme la TNT pour la télévision. Donc, il ne faut pas comparer la TNT avec le DAB. Il faut comparer la TNT avec la FM. La FM qui était une technologie très robuste. Et, quand on passe de la FM au DAB dans une voiture, on sent une différence mais elle n'est pas si évidente que ça. Moi, je crois plus à la radio digitale sur son Smartphone, sur son ordinateur que sur un récepteur DAB".

Rappelons néanmoins que le DAB+ est une technologie gratuite et surtout anonyme.