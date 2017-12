Neutralité du Net : quel avenir pour la radio ?

Suite à la suppression de cette "neutralité du Net", on peut supposer que "les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) pourraient être privilégiés et d’autres applications reléguées et abandonnées par les internautes. Qu’adviendra-t’il alors de la radio ?" s'interroge le consortium WorldDAB. L'organisation qui prône la mise en place de la Radio Numérique Terrestre est plus que dubitative suite à cette décision qui avait été clairement soulevée lors de son Assemblée générale, en novembre dernier à Paris. "La compétition est sévère. Elle vient peut-être de prendre un tour encore plus intense. Dans tous les pays, la RNT en DAB+ a aidé à la consolidation et au développement du média radio, gratuit, diverse, pluriel et sans contrôle d’accès".



"La France doit encore accélérer vers le DAB+ ; le CSA donne les bonnes impulsions. Ne nous laissons pas subtiliser le média préféré des français" plaide le WorldDAB. La neutralité du Net, principe fondateur d'Internet, oblige les opérateurs à fournir la même qualité de service à l’ensemble de la population.