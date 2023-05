Nantes : SUN accueille une formation sur le DAB+

Dans le contexte de déploiement du DAB+, de la multiplication des canaux de diffusion et de la personnalisation des usages, cette formation de deux jours abordera l’ensemble des modes de diffusion de la radio. Elle vise à accompagner les radios locales dans leur compréhension de l’hybridation des offres et in fine d’adapter leur stratégie de développement via les nouveaux modes de diffusion.

Objectif de cette formation : connaître les différentes formes de diffusion numérique, les acteurs locaux de son territoire, le déroulement d’un appel à candidature, le fonctionnement d’un multiplex, comprendre les enjeux et la complémentarité du DAB+ et de la radio sur IP, ainsi que les solutions de mutualisation.