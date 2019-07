NRJ : un grand concert en plein air à Trélazé

Sur la scène du NRJ in the Park : Black'M, Vitaa & Slimane, Jérémy Frérot, Amel Bent, Lewis Capaldi, Bilal Hassani, Ridsa, Philippine, Aazar et Oriska. ès 13h, NRJ Angers (98.0) s’installe en direct du Parc du Vissoir (à côté de la scène) avec les artistes du concert. Pour cette émission spéciale, animée par Niko, ils partageront un moment privilégié avec le public présent avant leur montée sur scène le soir-même. Et en tweetant sa ville et le nom de sa star NRJ préférée avec le hashtag #NIPTrelaze, un auditeur, tiré au sort aura la chance de monter sur scène pour présenter l'artiste de son choix. Vidéo à retrouver sur nrj.fr, NRJ Play et sur tous les réseaux sociaux NRJ.