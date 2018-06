NRJ : un concert privé avec MC Solaar

la première radio musicale de France va faire vibrer près de 300 Bordelais pour un moment privilégié avec MC Solaar avant sa prochaine tournée. Il interprétera ses plus grands succès et ses nouveaux titres pour le plus grand plaisir des auditeurs présents. L'arrivée d'un nouvel album du rappeur, après dix ans d'absence, a secoué l’univers musical. Armé de sa plume aiguisée et poétique, avec un premier single "Sonotone", MC Solaar connaît un joli succès avec son huitième album "Géopoétique".

Un concert uniquement sur invitations. Les places sont à gagner sur l’antenne NRJ Bordeaux (102.4) jusqu’au 18 juin.