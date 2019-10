NRJ : un concert à l'aéroport de Marseille Provence

Les deux DJ français ont choisi NRJ pour embarquer plus de 1. 00 passagers dans leur univers pour plus de 4 heures de show. À partir de 20h, le hall principal, Hall 1 de l’aéroport Marseille Provence sera entièrement privatisé et vibrera aux sons des DJ César et Dorian du groupe Ofenbach. Leur titre "Be Mine" est dans les hauteurs des classements mondiaux et aligne plus de 300 millions de streams. Nommé dans la catégorie "Groupe / Duo de l’année" aux NRJ DJ Awards, Ofenbach a confirmé sa présence sur la scène mercredi 6 novembre en direct du MICS à Monaco. Morgan Nagoya, DJ résident sur NRJ Extravadance assurera la première partie de l’événement.

NRJ Marseille (106.4) et NRJ Avignon (98.2) offrent tous les jours des places à l’antenne pour cette soirée.