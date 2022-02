NRJ : la radio la plus écoutée par les covoitureurs

Des passagers en covoiturage qui n'écoutaient pas habituellement certaines radios sont susceptibles de devenir par la suite des auditeurs plus réguliers. Les conducteurs qui accueillent de nombreux passagers jouent donc le rôle de prescripteurs. Ces covoitureurs quotidiens ont des trajets beaucoup plus longs que la moyenne et sont parmi les plus gros consommateurs d’émissions de radio sur les trajets du matin et du soir.

L’étude cite quelques verbatims illustrant ce phénomène : "Avec des passagers, j’évite les infos anxiogènes et les sujets clivants ou politiques. Je préfère NRJ pour la musique et surtout la bonne humeur".