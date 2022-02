Les radios préférées des covoitureurs du quotidien

Assurément, les conducteurs privilégient la bonne ambiance dans le véhicule, auprès de passagers d’âges parfois très différents et qui ne se connaissant pas forcément entre eux. Les radios généralistes et d’informations en continu (France Inter, RTL, franceinfo) s’avèrent les grandes perdantes de ce classement au profit des radios plus musicales comme NRJ, Nostalgie, Skyrock et Chérie FM.

"Seul, j’ai tendance à écouter franceinfoou France Inter. Avec des passagers, j’évite les infos anxiogènes et les sujets clivants ou politiques. Je préfère NRJ pour la musique et surtout la bonne humeur" précise Adrien, un conducteur régulier et qui résume à lui seul les nombreux retours reçus lors de l’enquête.