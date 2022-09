NRJ : la matinale dans un spot avec Bigflo & Oli

Le clip donne le ton dès les premières images. Drôle et décalé où Manu et le duo Bigflo et Oli 'invitent dans le quotidien des Français pour les réveiller en douceur.

Ce spot de 25 secondes est rythmé par le dernier titre du duo, sera diffusé jusqu'au 8 octobre. Le plan de communication national s'articule autour d'une campagne TV et d'un déploiement digital, sur l'ensemble des supports numériques de NRJ.