NRJ et ses partenaires préparent le "NRJ Summer Tour"

De la Côte d’Azur aux plages du Nord, celle qui se présente comme "la première radio de France sur les Millennials, les 13-49 ans et les Femmes RDA -50 ans" donne rendez-vous à ses auditeurs pour découvrir le Village NRJ, un espace ouvert et Gratuit pour tous, installé de 14h30 à 18h30. Au programme : "soleil, concerts, cadeaux et animations ludiques et sportives". Ce "NRJ Summer Tour" fera notamment étape le jeudi 25 juillet au Grau-du-Roi avec Philippine et Maelle, le vendredi 26 juillet au Cap d'Agde avec Philippine et Maxime Seclin, le dimlanche 28 juillet à Argelès-sur-Mer avec Silvan Areg et Abi Lomby... La tournée passera également par Le Canet-en-Roussillon, Narbonne, Capbreton, Biscarosse, Royan, saint-Nazaire, La Turballe, Ouistreham, Trouville-sur-Mer et Calais le 16 août avec Bilal Hassani.