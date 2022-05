NRJ et Netflix partenaires du Stranger Things Festival

Pour remporter leurs places, les auditeurs doivent écouter l’émission "C’Cauet sur NRJ", cette semaine entre 15h et 20h. Des places VIP sont à gagner pour l’avant-première du Stranger Things Festival ,mardi 24 mai, et découvrir le premier épisode de la nouvelle saison. Ils peuvent également participer au concours sur le compte officiel Instagram de la radio (@NRJhitmusiconly) qui permettront à un auditeur et trois de ses amis d’assister à cette avant-première. Et si certains souhaitent assister aux 4 jours de festival, c’est aussi possible sur NRJ.fr ou sur l’antenne NRJ Ile-de-France (100.3), il suffit juste de jouer et de tendre l’oreille...

Durant ce festival, un accès exclusif sur l’év"nement sera réservé à NRJ et une interview inédite avec les célèbres acteurs de la série, présents le 24 mai.