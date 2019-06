NRJ en pole position sur les enceintes connectées

Autre indicateur : NRJ est aussi la radio écoutée le plus souvent sur ces mêmes enceintes connectées. "Avec ses 4 marques de radio et 65% des internautes auditeurs de radio sur enceintes connectées qui les écoutent, NRJ Group est également le groupe radio le plus écouté sur enceintes connectées" indique NRJ.Rappelons que 46% des internautes français ont déjà utilisé un assistant vocal, que ce soit sur un smartphone, un ordinateur, une tablette, une enceinte ou une télévision directement connectée à Internet ("smart TV"). Seulement 10% des internautes ont déjà utilisé une enceinte connectée et 11% des internautes possèdent au moins une enceinte connectée à commande vocale parmi les trois marques principales du marché (Google Home, Amazon Echo et Apple Homepod (lire ICI ).