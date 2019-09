NRJ au coeur de la Techno Parade

Le char NRJ/SAM défilera dans la capitale aux sons des DJs résidents de l’émission "NRJ Extravadance". Morgan Nagoya, Oriska, DJ Valak, Jay Style ainsi que Nils Van Zandt, DJ Ross et l’animateur de la radio Cauet. Un auditeur, sélectionné par NRJ, pourra mixer pendant 30 minutes sur le char NRJ, devant des milliers de personnes à partir de midi, la Techno Parade s’emparera des rues de Paris et arpentera la capitale pour près de six heures de défilé non-stop.

Pour vivre en direct l’événement du char NRJ/SAM, les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant #TechnoparadeAvecNRJ sur tous les réseaux sociaux de la radio et sur l’antenne NRJ grâce à la présence d’un animateur sur le char.