NRJ Music Tour : le plus grand concert gratuit de Belgique

Le NRJ Music Tour est la plus grande tournée musicale gratuite européenne. Les auditeurs de NRJ retrouveront toutes leurs stars préférées pour une unique date en 2022 : Mahmood, Jérémie Makiese, Alex Germys, Kid Noize, Pierre de Maere, Yanns, Ben'Do, Charles, Keen'V, Christophe Willen, Tayc et BigFlo & Oli.

Le jour J, Khalid et Wendy animeront une émission en direct du WEX, de 16h à 20h, sur NRJ Belgique.

Bien que ce NRJ Music Tour soit un événement gratuit, les places sont limitées. Il est impératif que le public se procure des tickets afin de pouvoir assister à l’événement. La billetterie ouvrira le 17 mai à 9h via NRJ.be.

Par ailleurs, durant toute la semaine du 30 mai, des places VIP (avec accès à l'émission de l'après-midi) et des places au premier rang seront à gagner...