NRJ Music Tour fait étape à Compiègne

De 15h à 19h, NRJ Compiègne (103.3) s’installera à l’Ibis Zac de Mercières (18, Rue Edouard Branly) avec les artistes du concert pour cette émission spéciale, animée par Julien, ils partageront un moment privilégié avec les Compiègnoises et les Compiégnois avant leur montée sur scène le soir-même. En tweetant sa ville et le nom de sa star préférée avec le hashtag #NMTCompiègne, un auditeur, tiré au sort aura la chance de monter sur scène pour présenter l'artiste de son choix. Comme d'habitude, cette soirée sera entièrement partagée sur NRJ.fr et NRJ Play qui mettront en ligne les images backstage des artistes et du concert. Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTCompiègne sur tous les réseaux sociaux de la radio.



Le plateau réunira Tal, Keen'V, Slimane, Cats On Trees, Hoshi, Basada, Inna, DJ Sem, Roya, Jahyanai, Ben'Do, Kataleya, Eva Guess et Morgan Ngoya en pré-show.