NRJ Group annonce l'arrivée de l'ensemble de ses contenus sur Deezer

Les programmes premium NRJ, Chérie, Nostalgie et Rire & Chansons, les 220 webradios, les podcasts antennes et natifs du groupe NRJ seront directement accessibles, sur l’application partout et tout le temps. "Écouter et partager les contenus de NRJ Group n’aura jamais été aussi simple" précise un communiqué. À l'occasion de cette arrivée, NRJ lance une série de nouveaux podcasts exclusifs, série intitulée "NRJ Football Stars", disponible sur Deezer et l’univers NRJ : "Les plus grands artistes de la première radio musicale de France partageront leur passion pour le ballon rond. Chaque mois, NRJ proposera de nouveaux contenus natifs et inédits" annonce le groupe.

NRJ est déjà la radio la plus écoutée sur Deezer.