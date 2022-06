NRJ Global présente 4 offres commerciales radio

Tout d’abord, l'offre "Summer Week" permet de miser sur 2 semaines complètes de communication, pour associer l’efficacité et la puissance de l’offre radio-audio des 4 stations du groupe NRJ : NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons, des radios digitales et des podcasts du groupe. La version "Summer week-end" permet de jouer les chassés croisés estivaux et de concentrer les messages sur les samedis et dimanches. Une offre d’option d’achat préférentielle sur 3 week-ends est également disponible.

Le "Summer parrainage" se décline autour des rendez-vous radio incontournables de l’été avec la météo des plages pour une durée de 6 semaines sur les 4 stations du Groupe NRJ et avec l'info trafic pour une durée de 6 semaines, sur Nostalgie et Rire & Chansons.