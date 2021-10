NRJ Global dévoile sa politique commerciale

En 2022, les solutions et les innovations commerciales de NRJ Global se traduisent à travers 3 convictions : plus de services et de simplicité, plus de ciblage et de performance et plus de créativité et d'expériences.

Après le succès du Pass Priority, lancé en mai dernier en radio, NRJ Global décline ce mode d’achat en télévision en 2022. NRJ Global complète sa proposition de modes d’achat en radio avec le Flexi Pack qui garantit le coût GRP net des campagnes radio. Pour ce mode d’achat, NRJ Global met en place un brief, simplifiant ainsi l’accès à son offre. Enfin, NRJ Global lance son Club Lounge, accessible par abonnement à durée variable aux annonceurs radio communiquant en Pass Liberty ou Flexi Pack. Ce club permet aux membres d’accéder à des services Plus : retour planning anticipé, qualité d’insertion optimisée…