NRJ Belgique organise un showcase privé avec Slimane

Le gagnant de la saison 5 de The Voice sur TF1, plusieurs fois disque de platine, créera l’évènement dans les studios de NRJ Belgique pour clôturer le mois de juin, célébrer la fin des examens et lancer la saison d’été. Slimane offrira aux auditeurs de NRJ un concert ultra privé dans le studio live d’NRJ. Pour gagner leurs invitations, les auditeurs doivent s’inscrire sur l'application NRJ Belgique ou sur NRJ.be et rester à l’écoute de la radio jusqu’au 28 juin pour connaitre la phrase NRJ qu’il faudra répéter si on leur téléphone. C’est leur seule chance de pouvoir applaudir l’interprète de "Viens on s’aime" et de "Paname". Une séance de photos et de dédicaces avec Slimane est prévue pour les auditeurs présents le 29 juin.