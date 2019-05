NGroup participe au DUOday

Cette initiative poursuit deux grands objectifs : sensibiliser les entreprises à l’emploi des personnes handicapées et permettre à des stagiaires porteurs d’un handicap de découvrir un métier correspondant à leurs qualifications. Pendant ce mois de mai, des entreprises belges ouvrent leurs portes à des stagiaires pour un parcours de découverte… Pour cette 5e édition nationale du DUOday, NGroup s’engage à accueillir 5 stagiaires durant les deux dernières semaines de mai. NGroup recevra Ibrahim le 20 mai, qui s’immergera au sein du département Marketing. Le même jour, Stéphane s’initiera à la production sonore chez NRJ. Le 24 mai, Chantal aidera à l’accueil de nos visiteurs à la réception. Tandis que Samuel expérimentera le métier de producteur vidéo et d’animateur chez NRJ. Et le 28 mai, c’est Baudouin qui collaborera avec la rédaction de Nostalgie.