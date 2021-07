My Zen Radio débarque sur la Côte d'Azur

Lancée en août dernier en DAB+ à Paris et sa région, MyZen Radio propose un programme atypique dans le paysage hertzien national. Avec un format musical axé sur les sonorités contemporaines douces et apaisantes (lounge, chill, smooth jazz, world music, soft pop, chillhop), la station propose, tout au long de la journée, de courts modules tournés vers la méditation et l'épanouissement personnel.Tournée vers un public CSP+, la nouvelle station étend sa zone de diffusion sur la Riviera (de Menton aux portes du Var) depuis Monaco.Désormais, la radio dispose d'un bassin de population de plus de 8 millions d'auditeurs grâce au DAB+. Elle est également disponible sur l'application RadioPlayer France et sur myzen.radio