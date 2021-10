Mouvement de grève à Bretagne 5

"Bretagne 5 figure parmi les radios associatives bretonnes les moins dotées par le Conseil Régional de Bretagne en matière d'aides octroyées dans le cadre de la politique culturelle de la Région" indique un communiqué.

Ce mouvement de grève inédit, aura pour conséquences d'importantes perturbations dans la diffusion des émissions de Bretagne 5 ce lundi, de 5h à minuit. A noter que les bulletins de la météo marine seront assurés aux horaires habituels (0h02, 7h40, 13h30 et 20h05). Les flashs d'information et les journaux de 7h30, 8h00, 13h et 20h seront diffusés normalement. Enfin, la matinale de Bretagne 5 est supprimée ce lundi. Les responsables de Bretagne 5 doivent être reçus par la Région Bretagne ce lundi matin...