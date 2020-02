Mondoblog : un concours pour recruter des blogueurs

Mondoblog est une plateforme développée depuis 2010 par RFI, regroupant des blogueurs francophones sélectionnés sur concours. Son objectif est de participer à la formation d’une blogosphère francophone internationale de qualité et dynamique. Véritable communauté en ligne et hors-ligne, Mondoblog est à la fois un média participatif et un projet de formation internationale initié par l’émission de RFI « L’Atelier des médias ». Les jeunes blogueurs francophones hébergés sur Mondoblog.org bénéficient d’un encadrement éditorial et technique. 750 membres actifs répartis dans 70 pays ont publié plus de 20 000 articles depuis la création de la plateforme qui connaît plus de 3 millions de pages vues par an. Ces blogueurs deviennent le plus souvent journalistes, communicants ou encore entrepreneurs.