Mistral FM organise son premier karaoké géant

Quelque 800 auditeurs de Mistral FM sont attendus durant le 12 avril à partir de 19h. Une soirée qui sera animée par Evan, Aline et Zach, les animateurs de l’émission "Evan et la Tribu" (du lundi au vendredi de 6h à 9h sur Mistral FM) et par DJ Jehan aux platines.

Pour passer une bonne soirée, Mistral FM a prévu un bar et une petite restauration avec la bière de la Rade, un photobooth Mistral FM des Goodies... L'entrée est gratuite sur réservation. La billetterie en ligne est accessible en ligne sur zenith-toulon.com et sur mistralfm.fr.

Un événement en partenariat avec Toulon Métropole Événement et Congrès, le Zénith de Toulon, les cinémas Pathé Toulon et La Valette et BFM Toulon Var.