Meilleure audience pour Mouv' depuis 9 ans

Sur son coeur de cible, la station observe une nouvelle progression de 30% et atteint 2,6% d’A.C. sur les jeunes âgés de 13 à 24 ans. Elle enregistre également une hausse de 39% de son audience en Ile-de-France en un an, avec 1.3% d'audience cumulée. Mouv’ confirme également sa solidité sur le numérique et affiche une hausse constante sur l’ensemble de ses indicateurs digitaux avec 200 000 abonnés sur YouTube et une moyenne de 3.1 millions de vidéos vues par mois sur la période janvier-mars 2018.