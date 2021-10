"Méditations Guidées" : une création Audible Original

La technologie binaurale est une technique très ancienne qui utilise la faculté de notre cerveau à spatialiser les sons à partir de nos deux oreilles. Tout comme le cinéma en 3D envoie à chacun de nos yeux une image légèrement différente qui permet à notre cerveau de reconstruire la profondeur visuelle. Lidwine Ho, Spécialiste en son binaural chez Audible explique : "En tant que créateur de contenu, l’écoute en binaural nous oblige à repenser la narration, car elle place l’auditeur au centre de l’histoire. L’auditeur n’est plus devant, il est dedans. Il n’est plus auditeur, il devient un personnage invisible et inaudible de la scène qui se joue autour lui. Il se crée alors une image mentale de la scène au centre de laquelle il est soudain projeté de manière très réaliste".