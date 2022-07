Médiamétrie : l'EAR National, c'est déjà demain

Ce jeudi matin, Médiamétrie publiera la 4e et dernière étude EAR National de la saison. Sa parution est annoncée pour à 08h. Elle établira le classement général des audiences de cette saison 2021-2022. Elle sera traditionnellement suivie par la publication de l'étude EAR IDF, qui concerne spécifiquement Paris et l'Île-de-France, le mercredi 27 juillet à 09h.Par ailleurs, comme chaque année, les radios locales et régionales attendent avec impatience la parution des Médialocales, désormais appelées EAR Local . L'étude s'effectue dorénavant sur la base d’un cumul glissant de 2 saisons. Les prochains résultats porteront donc sur la période comprise entre septembre 2020 et juin 2022. L'EAR Local sera disponible le jeudi 28 juillet à 09h.