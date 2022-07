L'étude EAR Local s'effectuera la base d’un cumul glissant de 2 saisons

Cette évolution s’inscrit dans la lignée de l’optimisation des différents volets de la mesure d’audience de la radio amorcée en septembre 2021 avec EAR > National, EAR > Ile-de-France et prochainement EAR > Insights. EAR > Local repose sur une enquête téléphonique déclarative qui constitue un dispositif optimisé et simplifié. Les utilisateurs de la mesure (radios, régies publicitaires, agences, annonceurs) peuvent dorénavant connaître les audiences des radios sur l’ensemble des départements français, hors Île-de-France mesuré dans EAR > Île-de-France (versus 72 auparavant- et sur toujours 97 agglomérations).