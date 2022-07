C'est bientôt l'heure des Médialocales

Avant cela Médiamétrie publiera la 4e et dernière étude EAR National de la saison. Sa parution est annoncée pour le jeudi 21 juillet à 08h. Elle établira le classement général des audiences de cette saison 2021-2022. Elle sera traditionnellement suivie par la publication de l'étude EAR IDF, qui concerne spécifiquement Paris et l'Île-de-France, le mercredi 27 juillet à 09h.

Par ailleurs, comme chaque année, les radios locales et régionales attendent avec impatience la parution des Médialocales, désormais appelées EAR Local. Les résultats impacteront forcément sur le chiffre d'affaires et donc, sur les grilles de rentrée. L'EAR Local sera disponible le jeudi 28 juillet à 09h. Et avec cette dernière parution, il sera enfin l'heure de partir, satisfait ou pas, en vacances...