Médiamétrie dévoile son baromètre de l’audience du e-commerce

Pendant la période de confinement, plus des deux tiers (68,2%) des cyberacheteurs déclarent avoir commandé autant ou plus qu’avant sur internet. 24% affirment avoir commandé plus sur Internet pendant le confinement qu’en période normale. Depuis le 11 mai et la réouverture progressive des magasins, 48.6% de ces acheteurs ayant consommé davantage en ligne pendant le confinement, continuent sur leur lancée. C’est même le cas pour 64.9% de ces acheteurs âgés de 15 à 34 ans. Cette pratique concerne plus encore les populations inactives ou plus âgées : 65.7% des inactifs et 67.3 %des 50 ans et + ayant plus consommé en ligne pendant le confinement disent continuer ainsi pour éviter les contraintes dans les magasins (port du masque, nombre de clients restreint, désinfection des mains, etc.).