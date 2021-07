Médialocales 2021 : France Maghreb 2 fait son bilan

C’est ainsi que depuis le début de la crise Covid-19, qui a mis en difficulté, le média radio, tant en termes de présence du personnel dans les studios et la réalisation des émissions en présentiel avec leurs invités, qu’en termes de recettes commerciales, "les auditeurs ont fait le choix d’être de plus en plus nombreux à écouter, tous les jours, France Maghreb 2, qui a su capter et accompagner ses auditeurs au quotidien, grâce à sa proximité avec eux, et la diversité de ses émissions interactives, qui permettent à chacun d’intervenir dans l’émission de son choix, entre émissions politique et de débat, culturelle, économique, écologique, de divertissement et musicale". France Maghreb 2 est une radio bi-media audio et CPPAP (service de presse en ligne). Elle diffuse ses émissions en FM, DAB+, via son application pour smartphone et sur francemaghreb2.fr.