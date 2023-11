Maxime Saada nommé vice-président du groupe Lagardère

"Maxime Saada est un des dirigeants de médias les plus chevronnés et compétents. Son incontestable succès est un exemple pour tous. Son expérience à la tête du groupe Canal+ ainsi que dans les autres filiales de Vivendi qu’il dirige - Dailymotion et L’Olympia - représentera un atout capital dans le développement et la stratégie du groupe Lagardère. Nous avons hâte de travailler avec lui, et je suis personnellement heureux et flatté de le compter parmi nous" a déclaré Arnaud Lagardère.