Maxi L'Air : 20 ans de radio et beaucoup de projets dans les cartons

Et régulièrement, les voix peuvent se rendre disponibles pour venir dans les locaux de la radio ou sur un évènement local pour animer des émissions spéciales : partenariats ou concerts par exemple.

En production, Maxi L'Air fournit tous les éléments visuels et sonores pour aider la radio dans ses directs : par exemple des prêts à lire variés grâce à l'accès au Digest News ( actu insolite, horoscope, télé, bien être, people, santé, loisirs, et bien d'autres catégories ) , et la production sonore de tous les éléments utiles pour l'antenne : habillage, hooks, hitmix, sons d'illustration, éléments sonores pour les jeux, et des chroniques variées.