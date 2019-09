Matthieu Belliard (Europe 1) invité du Micro, le podcast d'interview de La Lettre Pro de la Radio

Pour écouter et s'abonner au podcast "Le Micro", cliquez sur les liens : Apple Podcast , Google Podcast, Spotify , Deezer , Acast et Majelan.

Sauveur ou pompier, Matthieu Belliard a repris la matinale d’Europe 1 depuis le 26 août dernier. Valeur montante de la station depuis son arrivée la saison dernière sur la tranche du soir, ce transfuge de RMC aborde cette saison avec humilité et conviction. Il veut redonner ses lettres de noblesse à l’info entre 6h et 9h grâce au son et aux formats. Nous l'avons rencontré juste avant sa première émission : "La matinale d'Europe 1, ça ne se refuse pas".