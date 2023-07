"Mars, la nouvelle odyssée" : le nouveau podcast de franceinfo

Après avoir visité Mars et la Lune, Olivier Emond et ses invités proposent un voyage jusqu'aux confins de notre système solaire. Une série de 6 épisodes auprès de scientifiques et chercheurs, à la découverte des géantes gazeuses Jupiter et Saturne, de leurs lunes glacées, à travers la grande barrière d'astéroïdes et jusqu'à la quête d'une mystérieuse neuvième planète.

Cette 3e saison est produite par Olivier Emond. La réalisation est Clotilde Pivin, la coordination à Pauline Pennanec’h, la prise de son à Julien Girard et le mixage à Raphaël Rasson.