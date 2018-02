Maroc : l'audience de Hit Radio en forte hausse

Hit Radio continue également de progresser sur sa cible de prédilection : les jeunes, et se maintient à la première place sur les CSP+ avec 31,78% d'audience cumulée sur la cible AB et 23,86% sur la cible ABC1. Elle est, par ailleurs, l'unique station dont l'audience est répartie à part égale entre les hommes (11,71% d'audience cumulée) et les femmes (11,69% d'audience cumulée%).

Après les Centrafricains, les Gabonais, les Congolais, les Ivoiriens… c'est au tour des Comoriens de capter Hit Radio en bande FM. La radio s'installera aux Comores prochainement et diffusera sur la fréquence FM 89.0 pour cibler un bassin d'audience de 111 000 auditeurs.