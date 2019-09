Marché publicitaire radio : tous les indicateurs sont au vert

La radio séduit toujours les annonceurs. Selon le BUMP (Baromètre Unifié du Marché Publicitaire), indicateur du marché publicitaire en France compilant des données de l’IREP, France Pub et Kantar, les recettes publicitaires du média (hors marché local et audio digital) est en hausse de 1,3 % au premier semestre 2019, par rapport au premier semestre 2018, à 264 millions d’euros. Cette hausse est fortement portée par le digital. Après une baisse, le marché des radios musicales est le plus dynamique. Les volumes publicitaires y sont en hausse de 10 % sur la même période, les programmes locaux voient aussi le volume progressé de 8 %. Le portefeuille des annonceurs de la radio reste stable à 1454 annonceurs, en hausse sur les généralistes et les musicales mais en forte baisse en Ile-de-France.







La distribution et l’automobile sont toujours les deux secteurs majeurs pour la radio, avec une pression publicitaire en hausse. Au global, les recettes publicitaires en France, tous médias confondus, augmentent de 3,8 %, à 6,7 millions d’euros sur le premier semestre. Le BUMP prévoit une stabilité (-0,3 %) sur l'année 2019, en valeur du marché radio.