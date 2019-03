Marché de la publicité : bonne résistance de la radio en 2018

Au global, tous médias confondus, En 2018, les recettes nettes totales du marché publicitaire des médias incluant le digital s’élèvent à 14,4 milliards € en progression de +4,2% par rapport à 2017.

En ce qui concerne le périmètre (télévision + cinéma + radio + presse + publicité extérieure + Internet), le marché est en progression de +5,9% en 2018 vs 2017.

Cette croissance affirmée provient principalement de la progression d’Internet +17%* par rapport à 2017, notamment tirée par le Display Social +63%* et le Search +11%* (*Observatoire de l’e-pub SRI réalisé par PwC en partenariat avec l’Udecam).

Mesuré pour la 1ère fois par l’IREP en 2018, le périmètre digital des médias télévision, radio et presse affiche une progression élevée +9,4% vs 2017 soit 396 millions €. Ce même périmètre élargi à la publicité extérieure DOOH (déjà mesuré les années précédentes) montre une progression encore plus accentuée de +12,9% vs 2017, soit 559 millions. Les médias profitent donc de la dynamique digitale.

En 2018, la croissance du marché publicitaire provient également :

De la télévision qui contribue à ce score positif avec une progression de +2,4% vs 2017, en particulier grâce aux excellentes performances du parrainage et du digital.

De la publicité extérieure (OOH) avec une croissance globale positive de +2,3%, qui est boostée par l’affichage digital (DOOH) en progression de +22,3% vs 2017, mais également par le Transport +10,2%, l’Outdoor +4,5% et le Shopping +10,7%.

Notons un média proche de l’équilibre, les ISA (Imprimés Sans Adresse) à -0,2% vs 2017.

Pour tous les autres médias, les recettes publicitaires nettes sont en baisse par rapport à l’année précédente : Le cinéma décroît de -3,5% en 2018.

La presse dans son ensemble montre une atténuation de la baisse à -4,7% vs 2017 (dont une presse spécialisée proche de l’équilibre à -0,2% vs 2017), due en particulier au dynamisme du digital sur l’ensemble des catégories de presse.

Le courrier publicitaire est également en décroissance de -5,2%.

Les annuaires dans la même tendance que l’année précédente affichent une baisse de -7,5%.

Les bonnes performances globales du marché publicitaire en 2018 sont portées par des évènements sportifs majeurs comme la Coupe du Monde et par le dynamisme digital des marques médias, comme accélérateur de performance.