Manu Payet rejoint Virgin Radio pour animer la matinale à la rentrée

Il y a quelques jours, Camille Combal (lire ICI ) annonçait son départ de Virgin Radio, après 6 saisons de matinale. Une personnalité pas facile à remplacer d'autant que sur ce marché très fermé, les profils sont rares. L'arrivée de Manu Payet pour animer la saison prochaine de la matinale de Virgin Radio est donc officielle depuis cet après-midi. Pour Constance Benqué, présidente de Lagardère News : "Je me réjouis de l’arrivée de Manu Payet sur l’antenne de Virgin Radio à la rentrée. Une personnalité aussi talentueuse que sympathique qui saura mettre ses multiples facettes au service de nos auditeurs et de ce rendez-vous incontournable. Je suis convaincue qu’il saura réveiller nos auditeurs avec la bienveillance, l’humour et la proximité qui le caractérisent".Pour Frédéric Pau, directeur délégué de Virgin Radio : "Il y a 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Manu Payet à la Réunion. Nous nous étions promis de revivre une aventure radiophonique ensemble...20 ans après, le moment est venu pour lui de nous rejoindre sur Virgin Radio. Alors bienvenue chez Virgin, Manu".